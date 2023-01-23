『不二貿易 お片付けラック 子供 知育 おもちゃ収納 幅90.5×奥行36×高さ86cm 9マス グリーン おもちゃ箱 収納棚 軽量 ストッパ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 06時 09分に出品され04月28日 06時 09分に終了予定です。即決価格は8,294円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
不二貿易 お片付けラック 子供 知育 おもちゃ収納 幅90.5×奥行36×高さ86cm 9マス グリーン おもちゃ箱 収納棚 軽量 ストッパ
【サイズ】
高さ : 20.60 cm
横幅 : 38.40 cm
奥行 : 91.40 cm
重量 : 6.12 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8294円
313 入札履歴
終了
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