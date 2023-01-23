『EQUALS イコールズ WALL 壁寄せテレビスタンドV4専用棚板 サテンブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 10時 08分に出品され04月14日 10時 08分に終了予定です。即決価格は8,294円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EQUALS イコールズ WALL 壁寄せテレビスタンドV4専用棚板 サテンブラック
【商品説明】
・WALLインテリアテレビスタンドV4専用のオプションです。
・【サイズ】幅47x奥行37x厚み（前/後）2/5cm・重量：約4.5kg
・【素材】スチール
・完成品
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 39.00 cm
奥行 : 49.50 cm
重量 : 5.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8294円
205 入札履歴
終了
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