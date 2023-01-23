『メーカ直送品・代引き不可 木製碁笥 栗特大 8〜9mm用 MX-GS5 割引不可【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 20時 04分に出品され03月28日 20時 04分に終了予定です。即決価格は8,294円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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シンプルな碁笥です。木製で重厚感があります。



サイズ 個装サイズ：31×17×11cm 重量 個装重量：650g 生産国 日本



fk094igrjs 商品カテゴリ へるしー99BOX その他 ゲーム、おもちゃ ボードゲーム

商品コード comc-1632120

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ メーカ直送品・代引き不可 木製碁笥

栗特大 8〜9mm用 MX-GS5 割引不可