『電動歯ブラシ 子供 本体 音波式ブラシ 3モード調節 IPX7防水 歯保護対応 口臭予防 3〜12歳子供 柔らかい 歯垢除去 智能定時 かわいい 虫歯 歯周病予防【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 20時 28分に出品され03月06日 20時 28分に終了予定です。即決価格は8,294円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラーイエロー;ピンク;ブルー
イエロー（4ブラシ）;ピンク（4ブラシ）;ブルー（4ブラシ）
イエロー（6ブラシ）;ピンク（6ブラシ）ブルー（6ブラシ）
充電方式：バッテリー
商品特徴:歯用 歯保護 タバコ垢クリーン 茶渋洗浄 口腔洗浄 歯垢、タバコ垢、茶垢対応 旅行 便利 クリ-ン 洗える おしゃれ 軽量 防水 お手入れ簡単 可愛い
適用対象:子供 大人 男女 社会人 学生 中学生 高校生 大学生 友達 家族 母親 父親 同僚 クラスメート 同級生 恋人 サラリーマン オフィスレーディス
適用シーン:旅行用 アウトドア用品 ハイキング テント内 春 夏 秋 冬 海 川 海水浴 プール 花見 運動会 遠足 芝生 サッカー場 遊び場 海辺 広い シート ピクニック バーベキュー キャンプ ビーチ キャンプ スポーツジム バスルーム スポーツ ビーチ 自家用
ジーシー プリニア スマイル (MI-0004) 音波振動歯ブラシ×1台
¥ 8291
フィリップス ソニッケアー プロテクトクリーン プラス 電動歯ブラシ ホワイト HX6421/11
¥ 8291
Oral B 3D ホワイト ラディアント ホワイトニング 手動歯ブラシ 2本 Oral B 3D White Radiant W 並行輸入品
¥ 8290
Oral b Flossaction 歯ブラシヘッド 交換用リフィル 電動用 Oral B Floss Action Replac 並行輸入品
¥ 8290
海外直送品Oral B Oral B Pulsar Toothbrush 40 Medium， 40 Medium each (P 並行輸入品
¥ 8290
(正規品) フィリップス ソニッケアー 替ブラシ ダイヤモンドクリーン ブラシヘッド スタンダードサイズ 4本組 HX6064/01
¥ 8290
クラプロックス 音波式電動歯ブラシ ブラックイズホワイト （Black is white）替ブラシ2本セット×2個計4本
¥ 8290
Futulkyus 歯ブラシ交換用ヘッド フィリップス ソニッケアー プロテクトクリーン デイリークリーン 電動歯ブラシヘッド 1 並行輸入品
¥ 8290
ブラウン オーラルB 電動歯ブラシ スマート7000 D7005245XP
¥ 8289
こいだ 電動歯ブラシ 超音波式 SNK01【2021モデル】 ネイビー 替えブラシ4本(12ケ月分)
¥ 8289
こいだ 電動歯ブラシ 超音波式 SNK01【2021モデル】 ネイビー 替えブラシ4本(12ケ月分)
¥ 8289
ブラウン オーラルB PRO2000 プロヴァンスピンク 電動歯ブラシ D5015132XPK
¥ 8288
ソラデーリズム SOLADEY RHYTHM 2 (ベビーピンク) 電動歯ブラシ （ハニカムＰ）ふつう PWミニチューブ付 音波振動 TiO
¥ 8287
ブラウン オーラルB 電動歯ブラシ PRO500 D165231UNA
¥ 8283
ブラウン 電動歯ブラシ（ホワイト）BRAUN Oral-B（オーラルB） Genius 8000（ジーニアス8000） D7015355XC
¥ 8282
電動歯ブラシ ブラッシング 簡単 綺麗 高性能 PRO2ブルー BL D5055133X (D)
¥ 8281
ブラウン オーラルB SMART(スマート) プロフェッショナル(D6015353P) × 1台
¥ 8281
YMPBO Replacement Heads for Oral B Braun Toothbrush EB50 Cross A 並行輸入品
¥ 8281
落札価格8294円
850 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！