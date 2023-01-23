電動歯ブラシ 子供 本体 音波式ブラシ 3モード調節 IPX7防水 歯保護対応 口臭予防 3〜12歳子供 柔らかい 歯垢除去 智能定時 かわいい 虫歯 歯周病予防【2025年の人気アイテム】

商品情報

カラーイエロー;ピンク;ブルー

イエロー（4ブラシ）;ピンク（4ブラシ）;ブルー（4ブラシ）

イエロー（6ブラシ）;ピンク（6ブラシ）ブルー（6ブラシ）

充電方式：バッテリー

商品特徴:歯用 歯保護 タバコ垢クリーン 茶渋洗浄 口腔洗浄 歯垢、タバコ垢、茶垢対応 旅行 便利 クリ-ン 洗える おしゃれ 軽量 防水 お手入れ簡単 可愛い

適用対象:子供 大人 男女 社会人 学生 中学生 高校生 大学生 友達 家族 母親 父親 同僚 クラスメート 同級生 恋人 サラリーマン オフィスレーディス

適用シーン:旅行用 アウトドア用品 ハイキング テント内 春 夏 秋 冬 海 川 海水浴 プール 花見 運動会 遠足 芝生 サッカー場 遊び場 海辺 広い シート ピクニック バーベキュー キャンプ ビーチ キャンプ スポーツジム バスルーム スポーツ ビーチ 自家用