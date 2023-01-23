SHIMANO(シマノ) SL-RS700 Rapidfire Plus シフトレバー (右のみ) ブラック【年末の贈り物】

商品情報

【商品概要】





【商品説明】

明快な変速フィーリングの11スピードRAPIDFIRE Plusシフトレバーエルゴノミックなレバー形状とアクセスポジション 素早くシンプルで多様なシフト操作 レバータイプ: フラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス 対応スピード: リア:11スピード 機能・特長: インスタント / マルチ / ツーウェイリリース セット内容: 右レバーのみ※商品のカラーはディスプレイの種類等により、実物と異なって見える場合がございます。掲載商品の仕様、ロゴ等のデザインは改良のため、変更される場合がございます。また、メーカーが発表していない寸法や個人的なフィット感についてはお答えいたしかねます。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。



【商品詳細】

ブランド：シマノ(SHIMANO)

商品名：SHIMANO(シマノ) SL-RS700 Rapidfire Plus シフトレバー (右のみ) ブラック

製造元：シマノ(SHIMANO)

商品番号：145235

商品内容：対応スピード: リア:11スピード

色：ブ



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