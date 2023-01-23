『Beadsland クリスタル ホットフィックス ラインストーン マシンカットストーン 1440個/パッケージ (インディゴライト、SS20【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 04時 54分に出品され04月26日 04時 54分に終了予定です。即決価格は8,294円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Beadsland クリスタル ホットフィックス ラインストーン マシンカットストーン 1440個/パッケージ (インディゴライト、SS20
【商品説明】
・数量1440個/パッケージ。
・環境に優しいホットメルト接着剤。
・裏面の接着剤でアイロンまたはホットフィックス用。
・貼り付け簡単 - 衣類、靴、携帯電話ケース、メガネ、ヘアピン、タブレットなどに接着できます。
【サイズ】
高さ : 1.02 cm
横幅 : 8.64 cm
奥行 : 9.14 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8294円
852 入札履歴
終了
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