『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 猫タワー スリム 大型猫 据え置き 省スペース 登りやすい ハンモック 見晴台 ねこハウス ボ【2024年最新】 』はヤフオクでから02月13日 16時 02分に出品され02月13日 16時 02分に終了予定です。即決価格は8,294円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 猫タワー スリム 大型猫 据え置き 省スペース 登りやすい ハンモック 見晴台 ねこハウス ボ
【商品説明】
・【ポンポンおもちゃ】吊りおもちゃとスペア分もあります！
・【多頭飼い】休憩できる場所はたくさんあるので、多頭飼いの場合でもご使用できます！可愛い猫ちゃんたちがここで遊んだり、寝たりして、見るだけでも楽しいo(^o^)o
・【広いハンモック】幅51*奥行41cm、四箇所でしっかり固定しています、大きな猫ちゃんにぴったり！
・【広いベッド】幅45*奥行30cmで、窮屈感なし！
・【爪とぎポールたくさん】天然サイザル麻紐爪とぎポール、長持ちです。
【サイズ】
高さ : 19.10 cm
横幅 : 48.20 cm
奥行 : 56.79 cm
重量 : 12.39 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8294円
615 入札履歴
終了
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