『グラン・デリ 銀のさら パウチ ほぐし 成犬用 バラエティ 緑黄色野菜入り、緑黄色野菜・チーズ入り 80g×4個パック×16個セット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 13時 25分に出品され03月16日 13時 25分に終了予定です。即決価格は8,294円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グラン・デリ 銀のさら パウチ ほぐし 成犬用 バラエティ 緑黄色野菜入り、緑黄色野菜・チーズ入り 80g×4個パック×16個セット
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :13×4.5×25cm
・本体重量:0.338kg
【サイズ】
高さ : 19.60 cm
横幅 : 22.10 cm
奥行 : 36.10 cm
重量 : 5.87 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8294円
49 入札履歴
終了
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