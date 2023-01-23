『アイリスオーヤマ 光脱器 エピレタ 光美容器 40万発照射 全身 5段階調整 レディース メンズ 男女兼用 肌に優しい 全身ムダ毛処理 EP-0【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 22時 33分に出品され03月23日 22時 33分に終了予定です。即決価格は8,294円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
340万発ホワイト EP-0440-W
Style:340万発
商品サイズcm:幅約14.7×奥行約9.5×高さ約16.8
消費電力:36W専用ACアダプター使用
付属品:ACアダプター、収納ケース
照射レベル:5段階、照射回数:40万回、電源入力:AC100-240V、50/60Hz、0.9A、コード長さ:1.8m
本体重量kg:0.275
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落札価格8294円
172 入札履歴
終了
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