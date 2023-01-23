『ドイツレベル 1/48 ダッソー ラファールM 04517 プラモデル【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 00時 36分に出品され04月02日 00時 36分に終了予定です。即決価格は8,294円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 組み立て、塗装が必要なプラモデル。別途、工具、塗料等が必要。