『SWANS(スワンズ) サングラス エアレスウェイブ ミラーレンズモデル SA-512 PAW マットチタンシルバー×パールホワイト/シルバ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月16日 15時 54分に出品され05月16日 15時 54分に終了予定です。即決価格は8,294円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWANS(スワンズ) サングラス エアレスウェイブ ミラーレンズモデル SA-512 PAW マットチタンシルバー×パールホワイト/シルバ
【商品説明】
・サイズ H3.7cm W14.5cm
・フレームカラー マットチタンシルバー×パールホワイト
・フレーム素材 ナイロン(プラスチック)
・レンズカラー シルバーミラー×クリアレンズ
・原産国:日本
・可視光線透過率 45%
・紫外線透過率 0.1%以下
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 16.40 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8294円
685 入札履歴
終了
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