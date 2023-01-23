『SHIBATAシバタ 晴雨兼用傘 レディース 日傘 雨傘 折たたみミニ傘綿サテン 小花柄 刺繍傘 ピンク【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 02時 39分に出品され03月31日 02時 39分に終了予定です。即決価格は8,293円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SHIBATAシバタ 晴雨兼用傘 レディース 日傘 雨傘 折たたみミニ傘綿サテン 小花柄 刺繍傘 ピンク
【商品説明】
【サイズ】
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重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8293円
515 入札履歴
終了
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