『V溝グリップリムーバー ロング(20) VGGRXL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 18分に出品され03月22日 14時 18分に終了予定です。即決価格は8,293円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

V溝グリップリムーバー ロング(20") VGGRXL



【商品説明】

・V溝部分に少量のソルベントを流し、簡単に両面テープ・グリップを外す事が出来ます。

・【注】コードグリップ、WINNグリップ等伸縮性の少ないグリップにはご使用頂けません。

・グリップ再利用をお考えの方に最適なツールです。

・長めのパターグリップ抜きに最適！



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。