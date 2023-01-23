『V溝グリップリムーバー ロング(20) VGGRXL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 18分に出品され03月22日 14時 18分に終了予定です。即決価格は8,293円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
V溝グリップリムーバー ロング(20") VGGRXL
【商品説明】
・V溝部分に少量のソルベントを流し、簡単に両面テープ・グリップを外す事が出来ます。
・【注】コードグリップ、WINNグリップ等伸縮性の少ないグリップにはご使用頂けません。
・グリップ再利用をお考えの方に最適なツールです。
・長めのパターグリップ抜きに最適！
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8293円
65 入札履歴
終了
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