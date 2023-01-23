『アドミラル ゴルフ 距離計ケース メンズ レディース スコープケース 小物入れ ワンタッチマグネット クリップ 滑落防止 保護 Admira【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 02時 51分に出品され03月23日 02時 51分に終了予定です。即決価格は8,293円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アドミラル ゴルフ 距離計ケース メンズ レディース スコープケース 小物入れ ワンタッチマグネット クリップ 滑落防止 保護 Admira



【商品説明】

・Admiral Golf アドミラル ゴルフ 距離計ケース

・サイズ：W100×D45×H130(底面サイズ)

・商品番号：ADMG1BE3

・対象：ユニセックス

・素材：ポリエステル



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。