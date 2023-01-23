『Bio Sculpture(バイオスカルプチュア) BioSculpture シーラージェルN2 4.5g UV/LED対応 ジェルネイル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 14時 43分に出品され03月21日 14時 43分に終了予定です。即決価格は8,292円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Bio Sculpture(バイオスカルプチュア) BioSculpture シーラージェルN2 4.5g UV/LED対応 ジェルネイル
【商品説明】
・サイズ:4.5g
・内容量:4.5g
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 3.50 cm
奥行 : 4.00 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8292円
140 入札履歴
終了
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