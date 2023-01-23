『マスプロ電工 UHFブースター 41dB増幅タイプ UB41【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 06分に出品され03月30日 13時 06分に終了予定です。即決価格は8,292円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他AV周辺機器

【商品名】

マスプロ電工 UHFブースター 41dB増幅タイプ UB41



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・伝送周波数帯域: 470~710MHz(UHFch.13~52)

・入力レベル調整: 0、-10dB切換

・利得: 38~43dB

・利得調整範囲: 0~-10dB以上(連続可変)

・定格出力レベル: 105dBμV(9波)

・実用入力レベル: 41~62dBμV

・雑音指数: 1.5dB以下



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 21.40 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。