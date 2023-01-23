『ショート丈 カシミアコート レディース 無地 ウール ダブルフェイスコート ブルゾン 羽織り エレガント 春秋【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 23時 26分に出品され03月20日 23時 26分に終了予定です。即決価格は8,292円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ショート丈 カシミアコート レディース 無地 ウール ダブルフェイスコート ブルゾン 羽織り エレガント 春秋





サイズ:cm

S 胸囲 102 肩幅 54 袖丈 46 着丈 54

M 胸囲 106 肩幅 55 袖丈 47 着丈 55

L 胸囲 110 肩幅 56 袖丈 48 着丈 56

※平置きで採寸を致しますので、多少の誤差がございます。





素材：80％ウール、20％ポリエステル

カテゴリ ファッション

レディースファッション

コート、アウター タグ ショート丈

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