『KATO Nゲージ DD51 後期 耐寒形 北斗星 7008-F 鉄道模型 電気機関車【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 07時 52分に出品され03月16日 07時 52分に終了予定です。即決価格は8,292円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「カトー(KATO)」より引用"
【商品名】
KATO Nゲージ DD51 後期 耐寒形 北斗星 7008-F 鉄道模型 電気機関車
【商品説明】
・JR北海道商品化許諾済 JR東日本商品化許諾済
・北海道を走る寝台特急に欠かせない、DD51 後期 耐寒形 北斗星を製品化。
・原産国:日本
・外観をより実車に準じたディテールへとアップデート。既存製品とは異なる車番を設定。
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 4.40 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8292円
624 入札履歴
終了
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