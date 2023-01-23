『ヘッドフォン スカルキャンディ− イヤホン SKULLCANDY KNOCKOUT women’s ノックアウト レディース GEO【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 00時 23分に出品され03月29日 00時 23分に終了予定です。即決価格は8,292円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
KNOCKOUT
あらゆる女性に訴求するデザインを持つファッショナブルなオンイヤー型ヘッドホン。
デザインだけでなく、女性だけのために調整・設計された当製品は、女性のリスニングのためのニーズに対するSKULLCANDYのあくなき追求の結晶であり、優れた音質、フィット感、使用感を提供します。
製品の特徴は以下の通りです。
−「PURECLEAN」イヤークッション
−女性のために調整されたWomanized REXドライバー
−「REMOTE 3」機能
同梱品：本体、取扱説明書、トラベルバッグ
ドライバー：40mm
感度：105?(1mh/500Hz）
インピータンス：32Ω
周波数特性：20hz-20khz
コード長：1.3m
プラグ：4極 3.5ｍｍステレオミニ
単結晶銅 Sennheiser ゼンハイザーIE40 Pro 対応 交換用 リケーブル ビバボ プラグ 4.4mm 5極 バランス アップグ
¥ 8292
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¥ 8292
MOGAMI 2534 TRS(ステレオフォン)→TRS(ステレオフォン) 2本ペアケーブル (5m)
¥ 8292
Anker Soundcore Life Q20+（Bluetooth5.0 ワイヤレス ヘッドホン）専用アプリ対応 / アクティブノイズキ
¥ 8292
ソニー ワイヤレスイヤホン: 重低音モデル / bluetooth / AAC対応 / 最大15時間連続再生 2019年モデル / マイク付
¥ 8292
ヤマハ YAMAHA ヘッドホン ブラック HPH-150B 電子楽器の音色を忠実に再現 フラットな音質で演奏できる楽器用オープンエア型モニ
¥ 8292
Anker Soundcore Life Q20+（Bluetooth5.0 ワイヤレス ヘッドホン）専用アプリ対応 / アクティブノイズキ
¥ 8292
Jabra Elite 3 ライラック 完全ワイヤレスイヤホン 国内正規品 Apt-X IP55 Bluetooth 5.2 クリアな通話
¥ 8292
Kinera アクティブ・ノイズキャンセル ワイヤレスイヤホン Black 50g
¥ 8291
FIIO FH11 FIO-IEM-FH11-B 有線 イヤホン IEM ハイレゾ イヤフォン フィーオ
¥ 8291
Affinity
¥ 8291
JVC HA-FX57BT-A Bluetooth 連続14時間再生ワイヤレスイヤホン/ネックバンド メタリックボディ ブルー
¥ 8291
mobilecast MPX3000RP-PW mLink R for P902i
¥ 8291
ONKYO E720BT(BK) ネックバンド式 マイク付き ワイヤレスイヤホン Bluetooth 13.5? 強磁力希土類マグネット搭載
¥ 8291
Padmate 完全ワイヤレスイヤホン Pamu Slide グリーン
¥ 8291
国内正規品完全ワイヤレスイヤホン Jabees Firefly.2 (ブラック)
¥ 8291
パイオニア SE-MX8 ヘッドホン 密閉型/オンイヤー/ハイレゾ音源対応/折りたたみ式 シルバー SE-MX8-S
¥ 8291
SONY カナル型イヤホン ホワイト MDR-EX300SL/W 並行輸入品
¥ 8291
落札価格8292円
302 入札履歴
終了
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