『ヘッドフォン スカルキャンディ− イヤホン SKULLCANDY KNOCKOUT women’s ノックアウト レディース GEO【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 00時 23分に出品され03月29日 00時 23分に終了予定です。即決価格は8,292円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 KNOCKOUT



あらゆる女性に訴求するデザインを持つファッショナブルなオンイヤー型ヘッドホン。

デザインだけでなく、女性だけのために調整・設計された当製品は、女性のリスニングのためのニーズに対するSKULLCANDYのあくなき追求の結晶であり、優れた音質、フィット感、使用感を提供します。

製品の特徴は以下の通りです。



−「PURECLEAN」イヤークッション

−女性のために調整されたWomanized REXドライバー

−「REMOTE 3」機能



同梱品：本体、取扱説明書、トラベルバッグ

ドライバー：40mm

感度：105?(1mh/500Hz）

インピータンス：32Ω

周波数特性：20hz-20khz

コード長：1.3m

プラグ：4極 3.5ｍｍステレオミニ