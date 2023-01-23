『MOGAMI 2534 TRS(ステレオフォン)→TRS(ステレオフォン) 2本ペアケーブル (5m)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 34分に出品され03月29日 22時 34分に終了予定です。即決価格は8,292円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 画像出典元：「CABLECRAFT 音光堂」より引用



【商品名】

MOGAMI 2534 TRS(ステレオフォン)→TRS(ステレオフォン) 2本ペアケーブル (5m)



【ブランド】

CABLECRAFT 音光堂



【商品説明】

・ケーブル： MOGAMI2534

・ハンダ：KR-19RMA

・プラグ：NEUTRIK NP3X-B→ NP3X-B



【商品カテゴリ】

ヘッドホンアクセサリー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。