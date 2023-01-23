『Sweet Mommy 袴 ロンパース ベビー 着物 カバーオール 日本製和柄ちりめん オーガニックコットン裏地 女の子 桃の節句 ひな祭り【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 10分に出品され03月26日 21時 10分に終了予定です。即決価格は8,292円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Sweet Mommy 袴 ロンパース ベビー 着物 カバーオール 日本製和柄ちりめん オーガニックコットン裏地 女の子 桃の節句 ひな祭り



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.30 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 39.10 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。