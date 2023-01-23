『スターテック ZU201LX USB 3.0 アクティブ延長ケーブル 3m オス メス USB 3.0 リピータケーブル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 15時 54分に出品され05月07日 15時 54分に終了予定です。即決価格は8,292円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【取寄品 出荷：約5−9日 土日祝除く】USB 3.0機器の接続距離を3m延長