『GEX アクアラック スチールスタンド45cm 2段台 組立式水槽台 45cm水槽用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 12分に出品され03月30日 13時 12分に終了予定です。即決価格は8,292円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GEX アクアラック スチールスタンド45cm 2段台 組立式水槽台 45cm水槽用
【商品説明】
・上部フィルター(デュアルクリーンフリー)をセットした状態で下段にも水槽を置ける。
・原産国:中華人民共和国
・床との設置面をフラットに設計しているので、設置場所への負担が少ない。
・本体サイズ(幅X奥行X高さ):50.5×31.5×69.0cm
・本体重量:5100.0g
【サイズ】
高さ : 9.70 cm
横幅 : 47.30 cm
奥行 : 70.00 cm
重量 : 5.66 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8292円
957 入札履歴
終了
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