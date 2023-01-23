『富士フィルム FUJI LTO Ultrium用クリーニングカートリッジ ユニバーサルタイプ LTO FB UL-1 CL UCC J 1巻【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 14時 14分に出品され04月25日 14時 14分に終了予定です。即決価格は8,292円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
録画用メディア その他
【商品名】
富士フィルム FUJI LTO Ultrium用クリーニングカートリッジ ユニバーサルタイプ LTO FB UL-1 CL UCC J 1巻 ds-963319
【商品説明】
・【商品名】 富士フィルム FUJI LTO Ultrium用...
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・記録メディア 磁気テープ ＬＴＯ Ｕｌｔｒｉｕｍ
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 11.40 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
セラーコードX01BHOSFQI
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落札価格8292円
542 入札履歴
終了
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