『富士フィルム FUJI LTO Ultrium用クリーニングカートリッジ ユニバーサルタイプ LTO FB UL-1 CL UCC J 1巻【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 14時 14分に出品され04月25日 14時 14分に終了予定です。即決価格は8,292円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 録画用メディア その他

【商品名】

富士フィルム FUJI LTO Ultrium用クリーニングカートリッジ ユニバーサルタイプ LTO FB UL-1 CL UCC J 1巻 ds-963319



【商品説明】

・【商品名】 富士フィルム FUJI LTO Ultrium用...

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・記録メディア 磁気テープ ＬＴＯ Ｕｌｔｒｉｕｍ



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 11.40 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

セラーコードX01BHOSFQI