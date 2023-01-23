『ファイターズスピリッツ FIGHTERS SPIRITS スタンダード レッグガード 本革 Lサイズ ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 21時 42分に出品され03月08日 21時 42分に終了予定です。即決価格は8,292円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ファイターズスピリッツ FIGHTERS SPIRITS スタンダード レッグガード 本革 Lサイズ ブラック
【商品説明】
・2本のマジックテープと足裏のラバーベルトで全くズレない構造です。
・マジックテープ式で着脱が簡単です。
・内側はコットン素材で滑りにくくフィットします。
・金具を使用しておらず、安全性を考慮しております。
X08QFTWJZ3
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 35.00 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8292円
731 入札履歴
終了
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