『ファイターズスピリッツ FIGHTERS SPIRITS スタンダード レッグガード 本革 Lサイズ ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 21時 42分に出品され03月08日 21時 42分に終了予定です。即決価格は8,292円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ファイターズスピリッツ FIGHTERS SPIRITS スタンダード レッグガード 本革 Lサイズ ブラック



【商品説明】

・2本のマジックテープと足裏のラバーベルトで全くズレない構造です。

・マジックテープ式で着脱が簡単です。

・内側はコットン素材で滑りにくくフィットします。

・金具を使用しておらず、安全性を考慮しております。

X08QFTWJZ3

【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。