『時計ムーブメント 掛け時計用 クロック ムーブメント 時計シャフト 針セット スペアパーツ 時計修理用【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 00時 54分に出品され03月23日 00時 54分に終了予定です。即決価格は8,291円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 説明中央の穴から時針は70mm.分針は92mm.秒針は90mmで.板径200〜280mmの掛け時計に使用されています.サイズ:シャフトの全長:14mm.ネジの長さ:6.7mm.2番目のセットをジャンプします.3mmの厚さの時計パネルに適しています.ポインターの長さはハサミでお好みのサイズにカットできます.金属製のフックが付いた長いスピンドルの時計のムーブメントのスペアパーツで.釘で壁に直接掛けることができます.修理.交換.時計の作成.大きくて厚い時計フレームの交換に適しています.これは.電波を受信して自動的に計時される一種の時計のムーブメントであり.タイムエラーを自動的に修正することができます.

仕様:

材質:金属.銅.アルミニウムサイズ:56x56x19mmモデル:HR9312 + 904電波時計のコアパラメータ:受信周波数:77.5KHz電池サイズ:単三/ LR6(アルカリ)バッテリー寿命:1年以上動作電圧:1.25-1.7Vクォーツ精度(AT25):±1s / d動作温度:-5-+ 55保管温度:-20-+ 70消費電流(1.5V):

注意:

バ...

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