『〔セイコー〕SEIKO 時計バンド 18mm DEL5 クロコダイル(マット調仕上げ) 茶 メンズ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 14時 58分に出品され04月13日 14時 58分に終了予定です。即決価格は8,291円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

〔セイコー〕SEIKO 時計バンド 18mm DEL5 クロコダイル(マット調仕上げ) 茶 メンズ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 3.00 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

腕時計用品 タグ 〔セイコー〕SEIKO

時計バンド

18mm

DEL5

クロコダイル(マット調仕上げ)

茶

メンズ