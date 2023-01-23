『ROBO ALIVE ロボットトカゲ おもちゃペット(グリーン+ブルー) シリーズ2【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 00時 52分に出品され04月07日 00時 52分に終了予定です。即決価格は8,291円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
説明Robo Alive潜んでいるトカゲを飼い慣らすゲームですか? ロボット技術により、最速の捕食者でも追い越すスピードで走り回ることができます - あなたは彼を捕まえることができますか? リアルな目、柔らかいゴム製テールとヘッド、そして非常にクールなヘッドチルトセンサーをチェックしてください。首を傾けると止まり、獲物を探します。 電池は付属しません。
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落札価格8291円
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終了
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