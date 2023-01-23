『ハズキルーペ コンパクト クリアレンズ 赤 Hazuki Company【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 09時 16分に出品され03月29日 09時 16分に終了予定です。即決価格は8,291円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー：Hazuki CompanyJAN：4964594731442型番：商品説明倍率が高く、読書やネイルケア・手芸等 手元での細かい作業に適しています。持ち歩きたい人、重ね掛けしたい人向けです。クリアレンズでもブルーライト(35%)をカット。
明るくクリアに見えて使いやすい。
普段使いからPCやスマホまで、使用用途は多用に。仕様・倍率：1.6倍
・焦点距の目安：約30cm〜40cm
・素材(レンズ)：アクリル樹脂
・素材(フレーム)：特殊ポリアミド樹脂
・本体サイズ：W145mm×H35mm
・レンズサイズ：W127mm×H31.5mm
・フレームの長さ：155.1mm
・UVカット率：99.99%カット
・重量：23g
・製造：日本
ビクセン(Vixen) 単眼鏡 マルチモノキュラーシリーズ マルチモノキュラー6*16 ブラック 日本製 美術鑑賞 1121-04
¥ 8649
Nikon 多機能単眼鏡 モノキュラーII メタリック 6×15D (日本製) 6倍単眼鏡+9倍拡大鏡
¥ 8645
ビクセン(Vixen) 単眼鏡 マルチモノキュラーシリーズ マルチモノキュラー6×16 ブラック 日本製 美術鑑賞 1121-04
¥ 8645
ビクセン(Vixen) 単眼鏡 マルチモノキュラーシリーズ アートスコープH4×12 レッド 日本製 美術鑑賞 11301-9
¥ 8632
ビクセン (Vixen) マルチモノキュラー H6×16 日本製 美術鑑賞 11053 ブラック
¥ 8621
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 アリーナMシリーズ アリーナM8×21 パウダーピンク 1318-08
¥ 8607
ビクセン(Vixen) 単眼鏡 マルチモノキュラーシリーズ マルチモノキュラー6×16 ブラック 日本製 美術鑑賞 1121-04
¥ 8602
Eschenbach 単眼鏡 マイクロラックス 倍率4倍 13口径 超小型 ポップアップ式 シャンパンゴールド 2995-M4413
¥ 8600
SIGHTRON ズーム単眼鏡 8倍~25倍 25mm口径 遠近両用 8-25×25 M057
¥ 8597
ビクセン(Vixen) 単眼鏡 マルチモノキュラーシリーズ マルチモノキュラー6×16 ブラック 日本製 美術鑑賞 1121-04
¥ 8596
VANGUARD ズーム式単眼鏡 MZ-82425C 8~24倍 25口径
¥ 8586
ビクセン(Vixen) 単眼鏡 マルチモノキュラーシリーズ アートスコープH4×12 レッド 日本製 美術鑑賞 11301-9
¥ 8586
ビクセン(Vixen) 単眼鏡 マルチモノキュラーシリーズ マルチモノキュラー6*16 ブラック 日本製 美術鑑賞 1121-04
¥ 8586
ビクセン (Vixen) マルチモノキュラー H4×12 日本製 美術鑑賞 11051 ブラック
¥ 8582
ミザール 単眼鏡 4.2倍10mm KM-421
¥ 8561
ビクセン(Vixen) 単眼鏡 マルチモノキュラーシリーズ アートスコープH4×12 レッド 日本製 美術鑑賞 11301-9
¥ 8561
望遠鏡スターファインダー 三脚付き F36050 HDズーム 単眼鏡 宇宙 天文学 スポッティングスコープ 子供用 初心者用 Sサイズ
¥ 8558
ビクセン (Vixen) マルチモノキュラー H4×12 日本製 美術鑑賞 11051 ブラック
¥ 8551
落札価格8291円
328 入札履歴
終了
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