ハズキルーペ コンパクト クリアレンズ 赤 Hazuki Company【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

メーカー：Hazuki CompanyJAN：4964594731442型番：商品説明倍率が高く、読書やネイルケア・手芸等 手元での細かい作業に適しています。持ち歩きたい人、重ね掛けしたい人向けです。クリアレンズでもブルーライト(35%)をカット。

明るくクリアに見えて使いやすい。

普段使いからPCやスマホまで、使用用途は多用に。仕様・倍率：1.6倍

・焦点距の目安：約30cm〜40cm

・素材(レンズ)：アクリル樹脂

・素材(フレーム)：特殊ポリアミド樹脂

・本体サイズ：W145mm×H35mm

・レンズサイズ：W127mm×H31.5mm

・フレームの長さ：155.1mm

・UVカット率：99.99%カット

・重量：23g

・製造：日本