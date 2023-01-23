『[新品]サンワサプライ ハンズフリー拡声器スピーカー MM-SPAMP2[お取寄せ]【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 10時 13分に出品され04月24日 10時 13分に終了予定です。即決価格は8,291円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 ※本製品は、取り寄せ製品となります。 ご注文後約3-10営業日前後を目安にお届け致します。 メーカーの入荷状況によってお届けが前後する場合もございます。 予めご了承ください。 メーカー サンワサプライ 製品サイズ 3.8 x 8.1 x 10 cm; 300 g 電池 1 リチウムイオン 電池 商品モデル番号 MM-SPAMP2 Is Discontinued By Manufacturer いいえ カラー ブラック 商品の寸法 幅 × 高さ 38 x 81 x 100 mm 電圧 5 V 電源 AC電源 電池の種類 リチウムイオン電池 充電時間 5 Hours バッテリー寿命 20 Hours 同梱バッテリー いいえ リチウム電池 1 ワット時 リチウム電池パック 電池内蔵 リチウム電池 電圧 1 ボルト リチウム電池重量 1 グラム リチウムイオン電池数 1 商品の重量 300 g ? ※弊社商品ページに記載のスペック（仕様）情報につきまして、正確であることをお約束するものではございません。

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JANコード/ISBNコード 4969887528273

商品コード p0000719