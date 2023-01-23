『[新品]サンワサプライ ハンズフリー拡声器スピーカー MM-SPAMP2[お取寄せ]【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 10時 13分に出品され04月24日 10時 13分に終了予定です。即決価格は8,291円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|メーカー
|サンワサプライ
|製品サイズ
|3.8 x 8.1 x 10 cm; 300 g
|電池
|1 リチウムイオン 電池
|商品モデル番号
|MM-SPAMP2
|Is Discontinued By Manufacturer
|いいえ
|カラー
|ブラック
|商品の寸法 幅 × 高さ
|38 x 81 x 100 mm
|電圧
|5 V
|電源
|AC電源
|電池の種類
|リチウムイオン電池
|充電時間
|5 Hours
|バッテリー寿命
|20 Hours
|同梱バッテリー
|いいえ
|リチウム電池
|1 ワット時
|リチウム電池パック
|電池内蔵
|リチウム電池 電圧
|1 ボルト
|リチウム電池重量
|1 グラム
|リチウムイオン電池数
|1
|商品の重量
|300 g
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4969887528273
商品コード
p0000719
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167 入札履歴
終了
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