『RR-C1-WH/D スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ ケーブル接続【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 00時 38分に出品され03月08日 00時 38分に終了予定です。即決価格は8,291円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

RR-C1-WH/D スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ ケーブル接続



【商品説明】

・4981254062951



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 17.50 cm

奥行 : 20.50 cm

重量 : 670.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。