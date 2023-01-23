『RR-C1-WH/D スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ ケーブル接続【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 00時 38分に出品され03月08日 00時 38分に終了予定です。即決価格は8,291円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RR-C1-WH/D スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ ケーブル接続
【商品説明】
・4981254062951
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 17.50 cm
奥行 : 20.50 cm
重量 : 670.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8291円
283 入札履歴
終了
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