『オーバーグラス スワンズ サングラス メガネの上からかける 偏光レンズモデル OG5-0051 SCLA スモーククリア【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 17分に出品され04月01日 03時 17分に終了予定です。即決価格は8,291円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スポーツサングラス
【商品名】
スワンズ サングラス メガネの上からかける オーバーグラス 偏光レンズモデル OG5-0051 SCLA スモーククリア
【商品説明】
・サイズ（内寸）：高さ4? 横幅13.5?、重さ：38g
・フレームカラー：スモーククリア、レンズ：偏光スモーク
・付属品：布袋、取扱説明書
・可視光線透過率：27%（晴天～うす曇り向き：偏光度97％以上）
・紫外線透過率：0.1%以下（UVカット率99.9%以上）
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 7.10 cm
奥行 : 18.40 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8291円
981 入札履歴
終了
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