『カシオ CASIO 腕時計 GA-2100-1A1 メンズ Gショック G-SHOCK クォーツ ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 11時 54分に出品され03月18日 11時 54分に終了予定です。即決価格は8,291円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品仕様】

(約)H45×W45×D12mm(ラグ、リューズは除く)、重さ(約)57ｇ、腕周り最大(約)21cm、最小(約)15cm



【素材】

ステンレス(ケース)、樹脂(ベルト)



【仕様】

クオーツ、20気圧防水、クロノグラフ、カレンダー(月日・曜日)、24時間計、タイマー、アラーム、時報、フラッシュアラートアラーム、フルオートカレンダー、12/24時間形式、カラー：ブラック(文字盤)、ブラック(ベルト)



【付属品】

専用BOX、保証書、取扱説明書



【保証期間】

1年間

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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