『キャットウォーク 吊り橋 DIY おしゃれ ステップ ペット家具 1m/1.2m/1.4m ストレス解消 運動不足改善 壁掛け つり橋【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 07時 34分に出品され04月06日 07時 34分に終了予定です。即決価格は8,291円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 内の限られたスペースを有効活用できる、キャットラダーです。

壁に取り付けることができるのでお部屋のスペースを節約できます。



猫ちゃんは自由気ままに走り回ったり、高いところに登るのが大好き。

そのため室内だけでの活動は物足りず、ストレスをためたり、運動不足になったりしがちです。

はしごを取り付けることで運動が出来る場所が増え、猫ちゃんの運動不足解消やストレス軽減につながります。



DIY感覚で自由にワクワク空間を作り出すことができます。

お好みのレイアウトで設置できます。



サイズ

長約100cm/120cm/140cm

幅約25.5cm

高さ約24cm

壁掛け材質：サイザル麻/松材

重量

約2.3-3.5kg

耐荷重

約10kg



※飼い主の目が届く範囲で使用し、ペット以外には使用しないでください。

※破損箇所が見つかった場合は直ちに使用を中止してください。

※ペットの性格やクセ、体調などをよく理解されたうえでご使用ください。

※付属ネジだけでは強度がご不安な場合、ホームセンターなどで別途ご購入のうえお取り付けください。

※壁に穴をあけ