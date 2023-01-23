『キャットウォーク 吊り橋 DIY おしゃれ ステップ ペット家具 1m/1.2m/1.4m ストレス解消 運動不足改善 壁掛け つり橋【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 07時 34分に出品され04月06日 07時 34分に終了予定です。即決価格は8,291円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
内の限られたスペースを有効活用できる、キャットラダーです。
壁に取り付けることができるのでお部屋のスペースを節約できます。
猫ちゃんは自由気ままに走り回ったり、高いところに登るのが大好き。
そのため室内だけでの活動は物足りず、ストレスをためたり、運動不足になったりしがちです。
はしごを取り付けることで運動が出来る場所が増え、猫ちゃんの運動不足解消やストレス軽減につながります。
DIY感覚で自由にワクワク空間を作り出すことができます。
お好みのレイアウトで設置できます。
サイズ
長約100cm/120cm/140cm
幅約25.5cm
高さ約24cm
壁掛け材質：サイザル麻/松材
重量
約2.3-3.5kg
耐荷重
約10kg
※飼い主の目が届く範囲で使用し、ペット以外には使用しないでください。
※破損箇所が見つかった場合は直ちに使用を中止してください。
※ペットの性格やクセ、体調などをよく理解されたうえでご使用ください。
※付属ネジだけでは強度がご不安な場合、ホームセンターなどで別途ご購入のうえお取り付けください。
※壁に穴をあけ
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ottostyle.jp 猫爪とぎ 木登りキャットポール 突っ張り(つっぱり)式 直径8cm/10cm 高さ240〜250cm ハンモック付
¥ 8288
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ottostyle.jp 猫爪とぎ 木登りキャットポール 窓付き渡り板セット 突っ張り(つっぱり)式 直径8cm 高さ240?255cm 耐
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落札価格8291円
874 入札履歴
終了
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