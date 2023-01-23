『ドッグフード ユニ・チャーム グラン・デリ ふわふわささみ削り鶏ささみ 40g×36 1個当たり329円 スナック ささみ ペット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 05時 11分に出品され03月17日 05時 11分に終了予定です。即決価格は8,291円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー名：ユニ・チャーム
商品特徴:
まぜるトッピング！粒によく絡んで最後までおいしい
内容量：40g×36
※予告なくパッケージ、商品名、産地等が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
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落札価格8291円
597 入札履歴
終了
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