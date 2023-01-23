『パリ サンジェルマン パーカー Hoodie メンズ H. GRY (1) M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 05時 51分に出品され04月18日 05時 51分に終了予定です。即決価格は8,291円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パリ サンジェルマン パーカー Hoodie メンズ H. GRY (1) M



【商品説明】

・SIZE:L ゆき丈:89.5cm 身幅:55cm 着丈:68cm

・SIZE:M ゆき丈:87.5cm 身幅:54.5cm 着丈:66cm

・SIZE:S ゆき丈:84cm 身幅:51cm 着丈:61cm

・SIZE:XL ゆき丈:90.5cm 身幅:58.5cm 着丈:71cm

・メイン素材: 80% 綿， 20% ポリエステル

・素材構成: 80% 綿， 20% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 27.40 cm

奥行 : 32.80 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ パリ

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