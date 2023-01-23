『TOEI LIGHT(トーエイライト) フラットフープ700S B-2453【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 03時 22分に出品され04月10日 03時 22分に終了予定です。即決価格は8,290円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOEI LIGHT(トーエイライト) フラットフープ700S B-2453



【商品説明】

・5色1組(青・緑・赤・白・黄)

・サイズ : 直径40? 厚さ約9mm 内径36?

・台湾

・素材 : ポリプロピレン

・重量 : 625g/組



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 67.50 cm

奥行 : 68.00 cm

重量 : 1.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。