『TOEI LIGHT(トーエイライト) フラットフープ700S B-2453【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 03時 22分に出品され04月10日 03時 22分に終了予定です。即決価格は8,290円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOEI LIGHT(トーエイライト) フラットフープ700S B-2453
【商品説明】
・5色1組(青・緑・赤・白・黄)
・サイズ : 直径40? 厚さ約9mm 内径36?
・台湾
・素材 : ポリプロピレン
・重量 : 625g/組
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 67.50 cm
奥行 : 68.00 cm
重量 : 1.66 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8290円
153 入札履歴
終了
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