『BUFFALO WiFi 無線LAN ルーター WSR-2533DHPL2/NB 11ac ac2600 1733+800Mbps IPv6【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 27分に出品され03月17日 21時 27分に終了予定です。即決価格は8,290円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BUFFALO WiFi 無線LAN ルーター WSR-2533DHPL2/NB 11ac ac2600 1733+800Mbps IPv6



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 22.40 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。