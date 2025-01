ナナナ サプライズNa Na Na Surprise レインボー キティ― 限定版 28cm 人形 着せ替え おもちゃ アメリカ 人気 送料無料【2025年の人気アイテム】

商品情報

ドールの洋服やアクセサリーが付いた女の子向けファッションドール。

100種類以上のファッションを組み合わせて、ユニークなスタイルが作れます

アメリカからの並行輸入品となります。

【内容】レインボードレス、モコモコジャケット、キラキラトップス、グラムスカート、ソフトスウェット、4足のシューズ、モコモコキティハット、メガネなど

【ブランド】Na! Na! Na! Surprise/ナナナサプライズ

【商品名】Na Na Na Surprise Ultimate Surprise Rainbow Kitty with New Taller Doll and 100+ Mix & Match Looks, 11 Inches

(ナナナ サプライズNa Na Na Surprise レインボー キティ― 限定版 28cm 人形 着せ替え おもちゃ アメリカ 人気)

【アイテムナンバー】571810E7C

【サイズ】約17×38.7×38.1(cm)

【重さ】約1.99kg