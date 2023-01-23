『エッシェンバッハ mobiluxLED+mobase LEDワイドライトルーペ&専用スタンド 60mmΦ(6倍) 1511-6M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 11時 10分に出品され03月04日 11時 10分に終了予定です。即決価格は8,290円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
60mmΦ(6倍)・黒ホワイト 1511-6M
・・Style:60mmΦ(6倍)
・製造国:ドイツ
・素材・材料:レンズ:PXM光学樹脂 本体、スタンド:ABS樹脂 仕様 レンズ種類:アスフェリカル(非球面) コーティング:セラティック(R)コーティング
・サイズ:セット時:縦6.5×横18×高さ6cm
・本体重量:セット時:166g
・仕様:レンズ種類:アスフェリカル(非球面) コーティング:セラティック(R)コーティング 倍率:6倍(24.0) 目とレンズの適正距離:10cm レンズサイズ:60mmΦ
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落札価格8290円
780 入札履歴
終了
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