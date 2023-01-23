『エッシェンバッハ mobiluxLED+mobase LEDワイドライトルーペ&専用スタンド 60mmΦ(6倍) 1511-6M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 11時 10分に出品され03月04日 11時 10分に終了予定です。即決価格は8,290円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 60mmΦ(6倍)・黒ホワイト 1511-6M

・・Style:60mmΦ(6倍)

・製造国:ドイツ

・素材・材料:レンズ:PXM光学樹脂 本体、スタンド:ABS樹脂 仕様 レンズ種類:アスフェリカル(非球面) コーティング:セラティック(R)コーティング

・サイズ:セット時:縦6.5×横18×高さ6cm

・本体重量:セット時:166g

・仕様:レンズ種類:アスフェリカル(非球面) コーティング:セラティック(R)コーティング 倍率:6倍(24.0) 目とレンズの適正距離:10cm レンズサイズ:60mmΦ