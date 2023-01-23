『仮面ライダービルド DXハザードトリガー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 19時 36分に出品され04月06日 19時 36分に終了予定です。即決価格は8,289円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

仮面ライダービルド DXハザードトリガー



【商品説明】

・(C)2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

・対象年齢 :3才以上

・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。

・セット内容:ハザードトリガー×1、取扱説明書×1

・使用電池:LR44×3(付属)



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 15.20 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。