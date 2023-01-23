『仮面ライダービルド DXハザードトリガー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 19時 36分に出品され04月06日 19時 36分に終了予定です。即決価格は8,289円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
仮面ライダービルド DXハザードトリガー
【商品説明】
・(C)2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映
・対象年齢 :3才以上
・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。
・セット内容:ハザードトリガー×1、取扱説明書×1
・使用電池:LR44×3(付属)
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 15.20 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8289円
763 入札履歴
終了
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