『アークライト デッド・オブ・ウインター 完全日本語版 (2-5人用 60-120分 13才以上向け) ボードゲーム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 22時 40分に出品され03月14日 22時 40分に終了予定です。即決価格は8,289円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト デッド・オブ・ウインター 完全日本語版 (2-5人用 60-120分 13才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
・対象年齢 :13才以上
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 29.80 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 2.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8289円
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終了
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