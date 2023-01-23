『アークライト デッド・オブ・ウインター 完全日本語版 (2-5人用 60-120分 13才以上向け) ボードゲーム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 22時 40分に出品され03月14日 22時 40分に終了予定です。即決価格は8,289円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アークライト デッド・オブ・ウインター 完全日本語版 (2-5人用 60-120分 13才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・対象年齢 :13才以上



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 29.80 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 2.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ アークライト

デッド・オブ・ウインター

完全日本語版

(2-5人用

60-120分

13才以上向け)

ボードゲーム