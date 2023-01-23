『ogawa(オガワ) テント マルチシート340×220用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 27分に出品され03月16日 17時 27分に終了予定です。即決価格は8,289円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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素材/生地:ポリエステル210d

カラー:チャコールグレー

収納袋付き。固定部素材:ハトメ/ショックコード/プラフック

シートサイズ:330×210cm

適応テント床サイズ:340×220cm

適応テント:ミネルバDX/アードヴァーグ2