『COVENT GARDEN アッシュ・ロングスクエア2点セット PX-09【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 21時 10分に出品され04月15日 21時 10分に終了予定です。即決価格は8,289円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

COVENT GARDEN アッシュ・ロングスクエア2点セット PX-09



【商品説明】

・サイズ:L.W21×D21×H50cm、S.W15×D15×H40cm

・ソーサーサイズ:L.W19×D19×H3cm、S.W14.5×D14.5×H3cm

・内底径:L.11×11cm、S.8×8cm

・口径:L.17×17cm、S.11×11cm

・材質:半磁器、穴あり、ソーサー付



【サイズ】

高さ : 23.90 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 52.60 cm

重量 : 8.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。