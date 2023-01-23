『2wayフラワースタンド3段 ダークブラウン JSFS3-800DBR（SST）【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 16時 24分に出品され04月30日 16時 24分に終了予定です。即決価格は8,289円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

2wayフラワースタンド3段 ダークブラウン JSFS3-800DBR（SST）



【商品説明】

・2段…幅 約800×奥行 約400×高さ 約550mm

・3段…幅 約800×奥行 約600×高さ 約595mm

・塗装：ステイン塗装(※木目の見える浸透性の塗料を使用しており、より自然な仕上がりとなっております）

・材質：本体/杉材天然木

・組み立て式 （簡単に組み立て可能です）



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。