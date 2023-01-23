『SWANS (スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス エアレスウェイブ Airless Wave 偏光レンズ（ドライブ ウィーキング アウ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 01時 42分に出品され04月13日 01時 42分に終了予定です。即決価格は8,289円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWANS (スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス エアレスウェイブ Airless Wave 偏光レンズ（ドライブ ウィーキング アウ
【商品説明】
・おすすめ用途：ドライブ、アウトドア
・サイズ：高さ 3.7? 幅 14.5? 重さ：15g
・セット内容：ハードケース、取扱説明書
・フレーム素材：ナイロン（プラスチック）、レンズ素材：ポリカーボネート（プラスチック）
・可視光線透過率：22％（晴天～曇天向き/偏光度97％以上）
・日本製サングラス
・紫外線透過率 0.1％（UVカット99.9％以上）
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 7.50 cm
奥行 : 16.90 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
SWANS (スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス エアレスウェイブ Airless Wave 偏光レンズ（ドライブ ウィーキング アウ
¥ 8289
SWANS (スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス エアレスウェイブ Airless Wave 偏光レンズ（ドライブ ウィーキング アウ
¥ 8289
SWANS (スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス エアレスウェイブ Airless Wave 偏光レンズ（ドライブ ウィーキング アウ
¥ 8289
SWANS (スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス エアレスウェイブ Airless Wave 偏光レンズ（ドライブ ウィーキング アウ
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落札価格8289円
776 入札履歴
終了
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