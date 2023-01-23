『SWANS (スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス エアレスウェイブ Airless Wave 偏光レンズ（ドライブ ウィーキング アウ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 18時 44分に出品され03月13日 18時 44分に終了予定です。即決価格は8,289円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS (スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス エアレスウェイブ Airless Wave 偏光レンズ（ドライブ ウィーキング アウ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 7.50 cm

奥行 : 16.90 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。