『Prism シナプス デュアルライン パラフォイル カイト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 17時 22分に出品され04月16日 17時 22分に終了予定です。即決価格は8,289円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Prism シナプス デュアルライン パラフォイル カイト
【商品説明】
・シナプス スポーツカイトシリーズはスリルを提供します。
・デュアルラインでスピードと機敏さをコントロール。
・ラインとリストストラップですぐに飛ばせます。旅行用のコンパクトポーチ付き。初心者に最適です。
・自動的に膨張するパラフォイル設計のため、パーツを失うこともなく、組み立ても必要ありません。
・風速5 - 25 mphの範囲で使用できます。
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 17.20 cm
奥行 : 28.10 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8289円
851 入札履歴
終了
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