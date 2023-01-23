『Prism シナプス デュアルライン パラフォイル カイト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 17時 22分に出品され04月16日 17時 22分に終了予定です。即決価格は8,289円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Prism シナプス デュアルライン パラフォイル カイト



【商品説明】

・シナプス スポーツカイトシリーズはスリルを提供します。

・デュアルラインでスピードと機敏さをコントロール。

・ラインとリストストラップですぐに飛ばせます。旅行用のコンパクトポーチ付き。初心者に最適です。

・自動的に膨張するパラフォイル設計のため、パーツを失うこともなく、組み立ても必要ありません。

・風速5 - 25 mphの範囲で使用できます。



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 17.20 cm

奥行 : 28.10 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。