『カランダッシュ パブロ 40色セット 0666-340 [日本正規品]【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 02時 29分に出品され03月13日 02時 29分に終了予定です。即決価格は8,289円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 油性色鉛筆・４０色セット 40色 666.340

・・Color:４０色セットSize:40色Style:油性色鉛筆

・CARAN D`ACHE

・パブロ 色鉛筆 油性

・品番：0666-340

・入数：40色

・プロ仕様の高級画材