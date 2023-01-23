『セルタン ドッグステップ 3段 PVCレッド【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 22時 50分に出品され03月28日 22時 50分に終了予定です。即決価格は8,289円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セルタン ドッグステップ 3段 PVCレッド



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :40.5×81×34cm

・本体重量:3.5kg



【サイズ】

高さ : 34.60 cm

横幅 : 40.60 cm

奥行 : 82.50 cm

重量 : 4.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。